Lo scorso 26 ottobre 2023, nella prestigiosa Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, è stato presentato il libro “Luciano Spalletti il vincente” di Enzo Bucchioni. L’evento ha visto la partecipazione di personalità illustri come il sottosegretario di Stato al ministero dell’ambiente il sen. Claudio Barbaro, il sen. Manuel Vescovi, il sen. Paolo Marcheschi capogruppo della VII commissione.

Durante la presentazione, moderata dal direttore di Radio Centro Musica e conduttrice, avv. Emanuela Fancelli, i relatori hanno argomentato i vari temi trattati nel libro, inclusi gli aneddoti legati a Francesco Totti e Luciano Spalletti, nonché la carriera del calciatore Mauro Icardi.

Il libro di Bucchioni si immerge nella carriera di Spalletti come allenatore, esplorando le sue esperienze con diverse squadre in Italia e all’estero. Con particolare attenzione alle stagioni trascorse alla guida di Roma, Zenit San Pietroburgo e Napoli, il libro racconta la straordinaria conquista dello scudetto con il Napoli nel campionato 2022-2023. Attraverso aneddoti e retroscena, Bucchioni delinea il profilo di un allenatore unico nel suo genere, evidenziando l’amore incondizionato di Spalletti per il calcio e il suo rapporto franco con giocatori, dirigenti e tifosi​.

Il senatore Manuel Vescovi, ha evidenziato in particolare l’aspetto meritocratico dello sport e la necessità di promuovere i valori che rappresenta, come l’impegno, la dedizione, il sacrificio e il gioco di squadra.

Le discussioni durante la presentazione hanno quindi offerto una panoramica profonda sull’impatto di Spalletti nel mondo del calcio italiano e sulle implicazioni più ampie nella sfera politica e sportiva, rendendo l’evento un’occasione significativa di dialogo e riflessione”.

L’avv. Fancelli, come è solita fare, ha concluso l’incontro con un aforisma ad hoc che ha in sé una grande verità sul significato del calcio: “Se non fossi diventato un cantante sarei stato un calciatore… o un rivoluzionario. Il calcio significa libertà, creatività, significa dare libero corso alla propria ispirazione.” (BOB MARLEY).

