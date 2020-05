Presentato alla stampa molisana, questa mattina, presso il Presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso, il nuovo tomografo a risonanza magnetica. Sono intevenuti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Quintino Pallante, oltre ai vertici Asrem, Oreste Florenzano e Virginia Scafarto, e al direttore del Dipartimento dei Servizi Asrem, Roberto Camperchioli.

Si tratta di un tomografo di ultima generazione, che va ad affiancarsi alle tre nuove TAC degli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli. Un altro step significativo di un percorso di innovazione che sta interessando la diagnostica e che ha consentito, fin qui, il rinnovo del parco macchine con strumenti tecnologicamente avanzati, ma anche la realizzazione di servizi in grado di mettere in rete le informazioni su tutto il territorio regionale e di conservarle in un archivio digitale.