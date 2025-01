Si è tenuta presso la Fondazione Molise Cultura di Campobasso, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Jamme Bbelle – festival itinerante del teatro popolare sostenuto dalla Regione.

Dal 18 gennaio al 25 maggio, da San Giuliano di Puglia e Casacalenda: saranno ben 14 gli spettacoli in programma che coinvolgeranno 7 diverse località molisane: oltre le due appena citate, Campobasso, Larino, Termoli, Guglionesi e Sant’Elia a Pianisi. Le aree interne, come sempre, in prima linea perché lo spirito della manifestazione è portare la bellezza del teatro e della cultura ovunque e in periodo dell’anno di solito avaro di iniziative e appuntamenti di rilievo.

L’obiettivo, ha ricordato il presidente UILT (l’Unione Italiana Libera Teatro che organizza l’evento nato nel 2022) Nicolangelo Licursi è stato ampiamente raggiunto nelle due passate edizioni, la formula è collaudata e di successo e l’augurio è che diventi un classico dell’inverno/primavera in Molise perché questa – ha sottolineato Licursi – deve diventare sempre di più la terra del teatro popolare in Italia.

Tradizione, ma anche contaminazione con un perfetto equilibrio per le compagnie che saliranno quest’anno sul palco: 7 molisane e 7 di fuori, provenienti da Puglia, Campania, Lazio, Marche e Lombardia.

Ma il Consigliere regionale delegato alla Cultura Fabio Cofelice ha voluto porre l’accento proprio sul prezioso contributo dato dai tanti artisti locali, che hanno la possibilità di esprimere al pubblico il loro talento e diffondere la passione per il teatro.

Non solo commedia e divertimento, Jamme BBelle è anche formazione e conoscenza con i suoi 4 laboratori in calendario: sabato 1 febbraio l’atelier di Drammaterapia “Il palcoscenico delle emozioni”, presso la comunità La valle di Toro e a cura del dottor Ermanno Gioacchini e della dottoressa Giovanna Di Soccio. Sabato 15 febbraio si terrà invece “Teatro e video-teatro – Tradizione e multimedialità nel teatro del ‘900”, presso la Sala Conedera di Guardialfiera e a cura di Paolo Ascagni. Sabato e domenica 5/6 e 12/13 aprile a Rotello e Santa Croce di Magliano “Voce in scena”, a cura di Giulia De Felice e Simone Amoruso. Si chiude venerdì, sabato, e domenica 2/3/4 maggio con “Né noi, né gli altri. Il corpo, la maschera, la scena”, laboratorio di commedia dell’arte, a cura di Francesco e Daniele Facciolli, che si terrà presso la Sala Conedera di Guardialfiera.

Il responsabile dell’Ufficio Stampa, Agostino Natilli, ha infine ricordato che anche quest’anno il festival sarà molto social e interattivo con video sugli spettacoli, interviste e contributi da dietro le quinte sulle pagine Instagram e Facebook della UILT Molise, per avvicinare sempre di più le nuove generazioni al teatro e godersi Jamme BBelle tutti i giorni e non solo nei 14 appuntamenti previsti.