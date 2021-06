Con un evento finale nel quale sono state spiegate le varie tappe del progetto Dynamic MOBILITization 2.0 (#DynaMob 2.0), partito nel 2018 e giunto a realizzazione in questa fine di giugno del 2021, l’Amministrazione comunale, a piazzetta Palombo, ha presentato, in anteprima, la nuova ciclo stazione nella quale saranno disponibili, in fase di avvio, ben 25 bici (5 MTB e 21 bici a pedalata assistita).

Presenti in conferenza stampa l’assessore alla Mobilità, Simone Cretella, il presidente della Commissione Mobilità, Valter Andreola, la dottoressa Claudia Romaniello, del settore Programmazione del Comune di Campobasso, e il geometra Daniele Marchesani, dell’ufficio Mobilità.

Il progetto Dynamic MOBILITization 2.0 (#DynaMob 2.0), mira a promuovere l’uso di forme di trasporto ecocompatibili nell’area del programma (Italia-Albania-Montenegro), concentrandosi sulla condivisione di auto elettriche e di biciclette.

DynaMOb 2.0 ha avuto come scopo quello di migliorare le infrastrutture pubbliche e gli eco-servizi per il trasporto su strada nelle aree comuni, promuovendo una rete tra comuni ed amministrazioni pubbliche per la revisione delle politiche e aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla mobilità intelligente e verde.

“Portare a termine i Progetti Europei non è facile – ha detto l’assessore Cretella – perché bisogna rispondere ed essere in linea con requisiti netti e chiari e, in questo lungo periodo legato al covid, è stato ancora più complesso. Per questo, ringrazio tutti gli uffici comunali e il personale che ha lavorato con grande motivazione a questo progetto, permettendoci di concluderlo nei tempi previsti.

La fase operativa del progetto stesso – ha specificato l’assessore – partirà con l’apertura ufficiale di questa ciclo stazione di piazzetta Palombo nel prossimo mese di luglio. Vogliamo così gettare un seme culturale che siamo certi sarà destinato a crescere nel tempo, grazie anche al prossimo PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per il quale siamo anche in questo caso alle fasi finali e che ci permetterà di convertire Campobasso in città capace di integrare tipologie di mobilità alternative e complementari alle sole 4 ruote.”

“Le forniture complete delle bici, con GPS incluso, sono in fase di ultimazione e dal mese di luglio, una volta affidato il servizio di gestione, potremo aprire a tutti gli effetti questa ciclo stazione, – ha dichiarato la dottoressa Claudia Romaniello – mettendo a disposizione dei cittadini un parco bici a pedalata assistita che nel tempo si cercherà di far crescere. Le tariffe per l’affitto delle bici saranno di certo molto popolari ed agevolate perché è intenzione dell’amministrazione incentivare e far conoscere le possibilità che questo tipo di mobilità può offrire a tutti i cittadini.”

“Abbiamo individuato, grazie a questo progetto, dei percorsi turistici percorribili in bici che portano dal centro città sino a Bosco Faiete, – ha aggiunto il geometra Marchesani dell’ufficio Mobilità – con un percorso dedicato lungo il quale verranno installati, nei prossimi giorni cartelli, cartelli stradali a sfondo turistico che indicheranno il percorso e altri che inviteranno gli automobilisti a essere particolarmente attenti alla guida per la presenza di persone in bici. Si tratta di un progetto pilota che tende a valorizzare anche le nostre bellezze storiche e paesaggistiche.”