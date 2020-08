Presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Gil, la seconda edizione di Sonika Poietika, “costola” musicale dell’Art festival Poietika, in programma il prossimo ottobre.

La quattro giorni di eventi musicali e letterari avrà luogo dal 2 al 5 settembre a Palazzo Gil, con un’appendice il 10 ottobre al Teatro Savoia di Campobasso. Le espressioni musicali provenienti dal Sud e dell’area mediterranea: questo il tema del festival 2020. Ad animarlo artisti e formazioni che hanno percorso sentieri legati alla musica d’autore e che, sovente, utilizzano il dialetto come linguaggio artistico.

Un modo per legare il nostro territorio a quello di regioni contigue, nell’ottica di un patrimonio culturale di un Paese che, mai come in questo momento, ha bisogno di unità e coesione.

Un festival che lo scorso anno è stato itinerante, toccando borghi e luoghi incantevoli del Molise, e che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, si svolgerà in un’unica location a Campobasso: la terrazza di Palazzo Gil, luogo funzionale sotto l’aspetto tecnico, comodo per gli spettatori, dove sarà possibile partecipare, in tutta sicurezza, alla presentazione dei libri e ai concerti in programma.