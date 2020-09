Un incendio di vaste dimensioni sta interessando l’area boschiva di Santa Maria Oliveto nel Comune di Pozzilli. Nonostante il massiccio intevento dei Vigili di Fuoco, con l’ausilio di un Canadair, non si riescono a domare le fiamme che ancora interessano la zona. C’è preoccupazione perché il fuoco potrebbe raggiungere il paese di Pozzilli. Sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali poiché nell’area si avvertono esplosioni riconducibili a mine della Seconda Guerra Mondiale. Le fiamme, in alcuni punti, lambiscono le abitazione, ma al momento non ci sono famiglie evacuate.