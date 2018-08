È iniziato questa mattina il progetto ‘Prendiamoci per mano’ realizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli coordinato dal dott. Antonio Russo, in sinergia con il Sindaco del Comune di Montecilfone Franco Pallotta e in stretta collaborazione con la SIPEM SOS Molise.

L’equipe multidisciplinare dell’ATS di Termoli (Dott.ssa Michela Marinelli e dott.ssa Perrotta Ilaria), la Presidente della società SIPEM SOS Molise (Dott.ssa Federica Buri) e alcuni professionisti della cooperativa SIRIO, questa mattina presso l’edificio della scuola primaria di Montecilfone hanno incontrato i bambini e svolto diverse attività psicoeducative e laboratori ludico ricreativi finalizzati al superamento del trauma dovuto al terremoto.