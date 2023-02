Primi accenni di uffici politici elettorali nei Comuni molisani per il prossimo appuntamento col voto regionale al fine di designare la nuova assemblea politico/amministrativo che siederà tra i banchi di Palazzo Vitale a Campobasso. Una scadenza decisiva, quella della primavera prossima, per cui già ci si muove e già tanto si dice. A Venafro, quarta città della regione per consistenza economico/demografica e come tale tra le realtà salienti della vita politica molisana, si prendono ad individuare le prime mosse finalizzate a tale appuntamento elettorale con l’accennata apertura di qualche ufficio politico elettorale a sostegno di questo o quell’altro candidato.

Sta avvenendo lungo Viale Vittorio Emanuele III, ma presto di siffatti recapiti propagandistici ne apriranno altri in zone diverse della città, una volta definite candidature, schieramenti ed appartenenze. Perciò eccoci alle elezioni regionali del Molise. Candidati alla Presidenza della Giunta Molisana da Venafro? Non è mai avvenuto in passato e non avverrà nemmeno quest’anno. La poltrona sarà per altri molisani. Solo che è ancora da stabilire se vi si siederà il politico del Campobassano o dell’Isernino. Toma, Presidente della Giunta uscente, vorrebbe continuare a restarci. Bisogna vedere che ne pensano sia dal suo schieramento di centrodestra, sia gli avversari di centrosinistra desiderosi di riprendersi la guida politica della regione. Ma come il centrodestra deve ancora definire il proprio candidato alla Presidenza, altrettanto deve fare il centrosinistra. Ovunque cioè tanti ”galli” a cantare, tanti gli aspiranti e conseguentemente tanto ancora da definire. Nel centrodestra si sollecitano tavoli politici di confronto per definire ed analogamente si muove il centrosinistra. Stando siffatta situazione, tocca allora occuparci delle candidature a consigliere regionale che nelle prossime settimane “pioveranno” a grappoli anche da Venafro e dintorni. Nel Venafrano saranno di sicuro candidati ad uno scanno regionale l’imprenditore cttadino Massimiliano Scarabeo col centrodestra ed il pentastellato Vittorio Nola, altro venafrano, col centrosinistra. Voci di possibili candidature riguardano poi due sindaci in carica : quello di Venafro il centrista Alfredo Ricci e quella di Pozzilli Stefania Passarelli, vicina all’europarlamentare Patriciello e presumibilmente pronta a dar forza e sostegno alla lista gradita a quegli.

Altre possibili candidature regionali dall’estremo Molise dell’ovest ? Come appena scritto ce ne saranno di sicuro, ma al momento non c’è ufficialità alcuna. Forse però per il leghista Luigi Petroni non la si può affatto escludere, anzi va data per certa . Altri nomi dal Venafrano ? Non circolano, ma a giorni si conosceranno. Ed allora ? Tocca aspettare, sperando in nomi e fatti nuovi e positivi per il Molise intero, visto il lavoro che non c’è, i tanti giovani molisani che sono tornati con la valigia dell’emigrazione in mano, la sanità regionale che stenta paurosamente e la pochezza dei servizi sull’intero territorio regionale, il cui piatto “piange” ed anche di brutto.