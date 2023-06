Jacopo di Cristofaro nel palmarès dell’architettura italiana. C’è la firma di un brillante architetto molisano dietro uno dei progetti che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del premio “Templum”, assegnato dall’associazione Liber. A conquistare la vetta sono stati venti progetti di rilievo di altrettanti architetti italiani tra 230 progetti selezionati, realizzati o in corso di realizzazione in Italia.

Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia tenutasi lo scorso 22 giugno nella suggestiva sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, in occasione di due tavole rotonde tra addetti ai lavori, intitolate rispettivamente “Restauro dei centri storici e riqualificazione urbana per uno sviluppo economico e sociale” e “Architettura e infrastrutture sostenibili per una nuova concezione dell’abitare”.

Tra i venti progetti premiati anche Condoart – Abitare nell’Arte dell’architetto molisano Jacopo di Cristofaro valutato per l’esaltazione di arte e architettura in un’unica ispirazione legata al contemporaneo.

Il progetto “Condoart” complessivamente nasce dalla vision della committenza, la MR Investments del dottor Vittorio Morelli, di voler far convivere architettura, arte e sviluppo immobiliare nell’ottica di un efficace processo di rigenerazione urbana finalizzato anche ad una qualificazione artistica dei centri abitati.

“Decisiva per il risultato ottenuto la grande attenzione al progetto e la sinergia creatasi tra la committenza, l’artista campobassano Elio Cavone e gli operatori locali”. Così l’architetto Jacopo di Cristofaro a margine della cerimonia di premiazione in Campidoglio a Roma.