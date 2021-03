Campobasso, 22 marzo 2021. La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle

Regioni e delle Province autonome, di cui il Presidente Micone è componente, in occasione del 50°

anniversario delle Regioni a Statuto ordinario, ha inteso promuovere diverse iniziative dirette allo

studio, ricerca, conoscenza sui temi del regionalismo italiano nella dimensione nazionale e

sovranazionale.

A tale scopo, la Conferenza ha istituito il PREMIO “PER LA PROMOZIONE DEL CAPITALE

UMANO DEL PAESE”, ossia dieci premi per tesi di laurea e di dottorato dedicate in modo

esplicito e diretto a sviluppare ed approfondire tematiche connesse all’evoluzione del regionalismo

italiano, agli strumenti di raccordo tra la politica regionale e le politiche nazionali e sovranazionali

alle potestà normative tra autonomia e sussidiarietà, come pure all’esercizio della clausola di

supremazia e dei poteri sostituivi, oltre al ruolo delle regioni nella legimatica ed al loro

posizionamento all’interno della futura architettura istituzionale dell’Unione e nella governance del

Recovery Plan.

Il Premio si rivolge a studiosi italiani e stranieri in possesso del certificato di Laurea magistrale o

Dottorato di ricerca.

Ogni candidato potrà presentare alla selezione con un solo elaborato (tesi di Laurea magistrale o tesi

di Dottorato di ricerca) discusso presso un’Università italiana nel periodo compreso tra l’1.01.1019

e il 30/09/2021.

La Conferenza premierà dieci Tesi di Laurea e di Dottorato con l’assegnazione di un contributo in

denaro di 2.500 euro (al lordo delle ritenute previste dalla normativa) per ciascun premiato.

I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica organizzata dalla Conferenza.

La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata alla Conferenza dei Presidenti – Area Affari

generali. Si intendono ammesse le domande complete sotto ogni aspetto indicato nel bando e

pervenute entro e non oltre le ore 23.59 del 15/10/2021, esclusivamente a mezzo PEC, unicamente

da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, e inviata al seguente indirizzo:

segreteria@pec.parlamentiregionali.it, con allegata la sopra indicata documentazione. Nell’oggetto

della PEC dovrà essere riportato: “Bando Premio: Per la promozione del Capitale umano del

Paese”.

La copia integrale del bando e i suoi allegati sono reperibili sul sito della Conferenza

www.parlamentiregionali.it.

“È un’iniziativa –ha dichiarato Micone- che insieme ai colleghi Presidenti, ho voluto fortemente

perché credo sia un modo concreto per incuriosire e destare interesse nei nostri ragazzi verso temi

attuali e in continua evoluzione, quali il regionalismo, la potestà legislativa ed il ruolo delle

Regioni nelle politiche locali, nazionali e all’interno dell’Unione europea. Inoltre, ritengo che sia

un modo per far sentire vicine le Istituzioni ai ragazzi in momento storico ricco di incertezze”.

Il Portavoce

Antonella Ricci

Comunicato stampa n.8/2021-AR