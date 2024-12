di Redazione

Il Molise brilla al concorso nazionale “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva”: ben quattro cuoche della nostra regione sono state premiate nella prestigiosa competizione, che si è conclusa il 3 dicembre a Perugia, presso il Complesso Monumentale di San Pietro. Tra i riconoscimenti assegnati, Ernesta Vassolo di Chiauci ha conquistato il primo posto nella categoria Secondi Piatti con il suo “Baccalà Molensis”, mentre Andrea Soledad Lopez di Fornelli ha ottenuto il primo premio ex aequo nella categoria Dolci con la creazione “Exotic Sunny Oil”. Sul podio anche Soccorsa Tomasone di Termoli, seconda classificata nella categoria Primi Piatti con “Come può uno scoglio”, e Joayda Herrera Cepeda di Campobasso, seconda classificata nella categoria Antipasti con “La campagna a tavola”. A coronare l’eccezionale partecipazione molisana, una menzione speciale è andata a Lidia Lutan di Termoli per il dolce “Un dolce un po’ salato”. Tutte le ricette premiate hanno peraltro utilizzato l’olio extravergine prodotto dall’Azienda Marina Colonna di San Martino in Pensilis, un simbolo di qualità e tradizione del nostro territorio e vincitore del primo premio per l’Extravergine Fruttato Leggero alla 32^ edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, Agenzia ICE.