Il prestigioso Premio Letterario Terra dei Padriha annunciato i finalisti della sua edizione 2024, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà il 21 settembre 2024 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara alle ore 16:00.

Tra gli adulti, i finalisti includono talenti provenienti da tutta Italia: Carla Abenante da Pompei, Alessandra Burzacchini da Carpi, Claudia Polveroni da Roma, Massimo Concu da Samassi, Mario Caroppo da Salve, Annamaria Farricelli da Castellammare di Stabia, Florena Iavarone da Pescara, Lucrezia Lombardo da Arezzo, Alfonso Gargano da Salerno, Roberta Mazzoni da Jesi, Francesca Patitucci da Salerno, Claudia Ruscitti da Montesilvano, Annamaria Serra da Teano, Alessandra Sorcinelli da Cagliari e Annamaria Tartaglia da Alife.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato ad Anna Montella, premiata come innovatrice culturale per le sue proposte valorizzanti nell’apprendimento della letteratura. Maria Pia Pagani ha ricevuto il Premio di Eccellenza per il suo testo “Primadonna, novelle per Eleonora Duse”, e per l’intera bibliografia e ricerca dedicata alla Divina. Un altro Premio di Eccellenza è stato conferito a Gioia Senesiper la maestria nell’uso della lingua e l’originalità dei temi trattati.

Nella categoria giovani dai 13 ai 19 anni, i finalisti sono Gioia Claudia Bonfada da Fiastra, Maria Lambertucci e Erika Lambiase da San Severino Marche, Katy Lapucci da Pieve Torina, Emma Minnucci da Macerata, Francesca Rinaldi da Cerreto d’Esi e Andrea Verrocchio da Pescara.

Per quanto riguarda gli istituti scolastici e i lavori di gruppo, sono stati riconosciuti l’Istituto Omnicomprensivo A.Roncalli di Burgio, il gruppo “I fiumani” da Monte Roberto, composto da Stefania Barcan, Aurora Cerminara, Linda Cirillo, Federico Gasparini e Alessio Santinelli, e il gruppo “I nipoti di Michetti” anch’esso da Monte Roberto, formato da Gabriele Argiolas, Chiara Mandolini, Alessandro Masè, Fatima Ouidi, Angelica Piersantelli e Tobia Tarabu’. Inoltre, sono stati menzionati l’Istituto Omnicomprensivo di Telese Terme e l’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo, con lavori di Giulia Mirella Di Silvestre e Lore.

La comunità letteraria attende con entusiasmo la cerimonia di premiazione, dove verranno celebrati i talenti letterari emergenti e consolidati del nostro paese.

Si ringrazia la Commissione di valutazione presieduta da Pierfranco Brunie composta da Marilena Cavallo, Maria Cioffi, Tonino Filomena, Maurizio Abbate, Vito Fumarola, e Franca De Santis.

Il Premio Terra dei Padri è parte integrante del progetto Undulna, coordinato scientificamente dal professore Pierfranco Bruni, presidente Capitale Italiana del Libro 2024 e Responsabile Unico alle Comunicazioni per il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Eleonora Duse del Ministero della Cultura.