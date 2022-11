Francesco Giampietri: docente universitario, filosofo, scrittore e come solo i Grandi sanno essere, cordiale, affabile, sorridente e sempre curioso recentemente scomparso a trentasei anni di età. Non abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo ma è stata sufficiente chi lo ha conosciuto a convincerci di sposare il suo progetto. Siamo Un Passo Avanti APS, associazione iscritta all’albo nazionale delle associazioni di promozione sociale con maturata esperienza nei premi letterari e titolare del Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno. Perché un premio letterario in un paese, l’Italia, dove si legge poco? Perché la scrittura è come prendere l’impronta dell’anima. Si scrive per se stessi ma in realtà si scrive per gli altri. Se conosciamo il passato lo dobbiamo a chi ha scritto quel presente. Ma il premio letterario è anche l’approdo, la ribalta e l’opportunità offerta a coloro che amano scrivere ma poi non hanno la possibilità di pubblicare i propri lavori. Il Premio Letterario Nazionale Francesco Giampietri 2° edizione prenderà avvio il 1° dicembre 2022 e terminerà il 15 marzo 2023. La premiazione è calendarizzata a maggio con data da definire a Venafro presso la palazzina liberty G. C. dal Comune. Durante la presentazione verranno donati 22 libri ciascuno alle biblioteche degli istituti scolastici di Venafro: Istituto Don Giulio Testa; Istituto A. Giordano; Istituto L. Pilla, tutti editi da Un Passo Avanti APS. Attualmente il Premio ha il patrocinio di Regione Molise, della Provincia di Isernia, dei Comuni di Venafro, Isernia, Campobasso, Frosolone. Inoltre hanno aderito il Centro Studi Molisano, Club Lions Campobasso, l’associazione culturale Venus Verticordia e la cooperativa sociale Il Geco. Vi aspettiamo sabato 19 novembre alle ore 10.30 presso la sala conferenze della Palazzina Liberty di Venafro in largo Giampietri per la presentazione della seconda edizione del Premio.