di T.A.

IL 5 GIUGNO PROSSIMO IL TERMINE PER INVIARE I LAVORI E CONCORRERE A PREMI IN DENARO, PUBBLCAZIONI E TROFEI

Siete appassionati di letteratura in genere ? Vi piace cimentarvi nello scrivere libri, narrative, romanzi, poesie, saggi ect. ? C’è l’occasione alla portata per mettere in atto la vostra passione ! Ad offrirla sul classico “piatto d’argento” provvede a breve termine il Premio Letterario Internazionale Montefiore che invita a partecipare all’importante appuntamento letterario inviando entro il 5 giugno prossimo opere edite di narrativa, poesia e saggistica, nonché romanzi e silloge poetiche inedite. Nella circostanza sono previsti per i vincitori premi in denaro, pubblicazioni e trofei. La cerimonia di premiazione -fanno sapere dal concorso in questione- sarà ricca di eventi, ospiti internazionali ed artisti di grande seguito. L’evento avverrà in uno dei luoghi più belli d’Europa, quale vetrina del grande premio italiano. Se interessati, collegarsi a www.premiomontefiore-it. Promuove il tutto l’Associazione Culturale Pegasus di Cattolica.