di Redazione

L’Assostampa Molise, per mezzo del Presidente Giuseppe Di Pietro, esprime soddisfazione per il premio conferito a Carmen Sepede.

“Le più fervide congratulazioni alla collega Carmen Sepede per il premio internazionale Flaiano speciale per il teatro. L’ambito riconoscimento le è stato conferito per l’allestimento teatrale de “Il mio nome è tempesta. Il delitto Matteotti”, dedicato al grande eroe della libertà, Giacomo Matteotti, di cui ricorre oggi il centesimo anniversario del discorso in Parlamento, prima di essere rapito e barbaramente ucciso dai fascisti. Lo spettacolo, in giro per l’Italia, nel 2022 ha vinto anche il Premio “Matteotti” della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sezione opere narrative e teatrali. A Carmen, l’Associazione della Stampa del Molise augura traguardi nuovi e sempre più alti.”