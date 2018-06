Nella serata di ieri 26 giugno, al Gran Hotel Cocumella di Sorrento, si è tenuta la 3^ edizione del Premio EnterprisinGirl 2018. Un appuntamento atteso che incarna il riconoscimento conferito a donne che si sono contraddistinte nel settore privato e pubblico. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato EnterprisinGirls alla Commissione UE come buona prassi per l’inserimento nella piattaforma internazionale WEgate, dove sono presenti le più importanti associazioni d’impresa femminili di 32 paesi.

In quest’ultima edizione l’ambito riconoscimento è stato conferito al Primo Dirigente della Polizia di Stato Valeria Moffa, direttore della Scuola Allievi Agenti di Campobasso. “Abbiamo scelto di premiare una donna che indossa la divisa e che, con dedizione, serve il suo Paese – ha spiegato Francesca Vitelli, presidente dell’Associazione EnterprisinGirls – perché vogliamo tributare un riconoscimento alle donne che, lontane dal clamore, svolgono con competenza, passione e impegno il loro lavoro, costituendo un modello di ispirazione positivo per le nuove generazioni e per noi tutti”.

“La dottoressa Moffa – ha aggiunto Vitelli – contribuisce, con il suo prezioso lavoro, a formare le nuove generazioni ai valori fondanti della nostra società, testimoniando la concreta possibilità di conciliare vita familiare e lavorativa”.