di T.A.

Dall’Odg del Molise, che ha implicitamente stigmatizzato negativamente il protagonista della mancata intervista ad un’emittente privata tv molisana dell’allenatore del Chieti, “imbufalito” per la domanda rivoltagli dal giornalista al termine di Campobasso/Chieti (1-0) di serie D, dal predetto Odg regionale -si scriveva- perviene il filmato dell’incredibile intervista. In effetti l’intervista è iniziata e subito -pochi secondi !- si è conclusa dopo che il mister abruzzese ha ritenuto di salutare ed allontanarsi, non condividendo evidentemente la domanda d’acchito postagli dal giornalista. Dal che l’Odg Molise ha titolato, sarcasticamente, l’intervista (mancata) con un assai significativo … “PREMIO EDUCAZIONE E SPORTIVITA’ ALL’ALLENATORE DEL CHIETI” ! Per capire il tutto, rimandiamo all’allegata intervista “incriminata! Dal che viene spontaneo … “POVERI GIORNALISTI MOLISANI” !