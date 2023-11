di Redazione

Premio Eccellenza Italiana X edizione. L’avv. Emanuela Fancelli è stata insignita del prestigioso premio “Eccellenza Italiana” come risorsa imprescindibile del territorio. La cerimonia di premiazione è stata presieduta dal noto professore e giornalista Massimo Lucidi, presidente della fondazione E-novation, che ha riconosciuto il ruolo fondamentale di Fancelli nella sua veste di direttrice di Radio Centro Musica, avvocato, conduttrice, e presidente del Centro studi Akhenaton .

Il riconoscimento è il frutto di un impegno costante e di una dedizione senza pari verso la promozione della cultura e della giustizia nel contesto locale. Emanuela Fancelli ha dimostrato di essere una figura poliedrica, capace di coniugare la passione per il confronto su questioni di attualità, sociale, politica ed economia, con una solida formazione legale, contribuendo così in modo tangibile al benessere della comunità.

Durante il suo intervento di ringraziamento, Fancelli ha sottolineato l’importanza cruciale di eventi, come quello della Fondazione E-novation, che premiano il merito. Ha enfatizzato come il riconoscimento della meritocrazia debba camminare di pari passo con la giustizia, creando un ambiente in cui le persone siano valorizzate per le proprie competenze e il loro impegno. Questo premio, dunque, non è solo un tributo personale a Emanuela Fancelli, ma rappresenta anche un plauso a un sistema che promuove il talento e l’integrità, con esplicito richiamo alle parole di S.E.R. Antonino Raspanti.

La direttrice di Radio Centro Musica ha altresì evidenziato l’importanza di eventi che offrono gli strumenti per costruire un pensiero critico in un’epoca in cui siamo sommersi da informazioni, spesso contraddittorie e talvolta celanti messaggi nascosti. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, sviluppare la capacità di discernimento diventa un elemento essenziale per navigare le sfide contemporanee.

Il premio conferito da Massimo Lucidi e dalla E-novation non è solo un riconoscimento personale, ma un incoraggiamento a continuare nell’arduo compito di promuovere la cultura, la giustizia e la consapevolezza critica. Emanuela Fancelli si configura, pertanto, come un esempio luminoso di come l’impegno individuale possa influenzare positivamente la società, fungendo da catalizzatore per il cambiamento e l’innovazione.

Il Professor Massimo Lucidi, presidente della E-novation, ha elargito un premio speciale ad Antoci Giuseppe, presente alla cerimonia di premiazione, in virtù del suo straordinario impegno nel contrastare le organizzazioni criminali. Giuseppe, con il suo coraggio e la sua determinazione, ha dimostrato che la lotta alla mafia non conosce confini geografici, ma è un impegno globale che richiede la partecipazione di individui coraggiosi e decisi.

L’assegnazione di questo premio speciale sottolinea l’importanza di promuovere non solo la cultura e la giustizia, ma anche la resistenza contro forze oscure che minano il tessuto sociale. Antoci Giuseppe, attraverso il suo esempio di coraggio, mette in luce come la società civile possa unirsi per contrastare le minacce alla pace e alla sicurezza.

In conclusione, il premio “Eccellenza Italiana” a Emanuela Fancelli, così come ad altre personalità, non è solo un tributo a straordinarie figure, ma anche un richiamo all’importanza di promuovere valori quali merito, giustizia e pensiero critico nel tessuto sociale italiano.