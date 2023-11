di Redazione

A Frosolone il prossimo 19 novembre l’appuntamento con il Premio culturale “Il coltello d’oro”: nel paese alto-molisano

Il prestigioso riconoscimento all’Architetto Franco Valente, storico dell’architettura e dell’arte del Molise e Presidente della Sezione Molise dell’Istituto Italiano dei Castelli. A Frosolone il prossimo 19 novembre l’appuntamento con il Premio culturale “Il coltello d’oro”: nel paese alto-molisano, “BANDIERA ARANCIONE” per il turismo oltre ad essere annoverato tra “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”, dove risiede una tradizione antichissima per la lavorazione di forbici e coltelli. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, si prefigge di valorizzare l’arte e promuovere la cultura. La manifestazione è strutturata con una Lectio Magistralis da parte dell’ospite premiato, a conclusione della quale viene consegnato un coltello interamente realizzato a mano – un pezzo unico! – da un maestro coltellinaio del luogo con una particolare decorazione in oro sul manico del coltello stesso. I Maestri Tiziano Palladino al mandolino e Francesco Cipullo al pianoforte intervalleranno la Lectio Magistralis. Nelle precedenti edizioni sono state premiate diverse personalità di assoluto spessore: il prof. Giuseppe REMUZZI, il giornalista Domenico IANNACONE, lo psichiatra Vittorino ANDREOLI, il prof. Mons. Don Antonio DI LORENZO. Domenica 19 novembre, alle ore 16.30 presso la Scuola Elementare “G.M. Zampini” in Piazza Alessandro Volta a Frosolone, l’Architetto Franco VALENTE, autore di numerose pubblicazioni di carattere storico-artistico e architettoniche del Molise e indiscusso protagonista della vita culturale della nostra Regione, sarà premiato alla V edizione del Premio Culturale “Il Coltello d’oro”, evento organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Frosolone.