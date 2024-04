di T.A.

Se ne celebra l’undicesima edizione e per farlo ci si ritroverà mercoledì 24 aprile (h 17.00) alla biblioteca comunale di Venafro per la cerimonia delle premiazioni dei migliori lavori presentati. Si sta scrivendo del Concorso Letterario Nazionale “L’uomo custode della natura : armonia nella natura amica” promosso e patrocinato da diverse sigle come il Convento dei Frati Minori Cappuccini della città, il Comune di Venafro, il Circolo religioso/socio/culturale San Nicandro e la stessa Biblioteca Comunale. L’iniziativa mette ogni anno in mostra i migliori lavori sul tema a firma di studenti ambosessi di scuole di grado diverso e di comuni cittadini. I promotori dell’iniziativa invitano a partecipare all’imminente pomeriggio di premiazioni che ovviamente sarà ad ingresso libero.