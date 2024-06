di Redazione

Premierato, Della Porta (Fdi): sinistra teme elezione diretta Con la nostra riforma per governare sarà necessario vincere le elezioni Oggi il Senato approverà la riforma del premierato, la madre di tutte le riforme come l’ha chiamata il presidente Meloni. Una riforma epocale grazie alla quale garantiremo l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei Ministri e l’abrogazione dell’istituto dei Senatori a vita. Due importanti obiettivi che rispondono a una visione del rapporto tra politica e cittadini diametralmente opposta rispetto a quella del centro sinistra”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, compente della commissione Affari Costituzionali. “Infatti, le opposizioni vorrebbero raddoppiare il numero dei senatori a vita i quali, è bene ricordarlo, si distinguono per numero di assenze in Aula e Commissione. Ma soprattutto chi si oppone a questa riforma lo fa perché contrario in maniera decisa all’elezione diretta. Quest’ultima, di fatti, non consentirebbe più di governare con gli inciuci di palazzo o i ribaltoni, che hanno consentito a Renzi, Letta e Gentiloni di guidare l’Italia senza alcun consenso popolare. Con la nostra riforma da questo momento in poi per governare sarà necessario vincere le elezioni.

Una prospettiva che, a quanto pare, fa molto paura a queste opposizioni”, conclude Della Porta.