Insieme a panettoni, dolciumi ed altri prodotti tipici del periodo natalizio, da mettere sotto l’albero di Natale, un pregiudicato isernino aveva pensato bene di premunirsi anche di una piccola scorta di sostanze stupefacenti da consumare la notte di Natale. Ma il piano è stato mandato in fumo dall’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, che a seguito di una perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

L’uomo è stato fermato ed accompagnato in caserma dove nei suoi confronti è scattato il sequestro della droga rinvenuta ed una segnalazione alle competenti Autorità per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Ulteriori indagini sono in corso per accertare il canale di rifornimento delle dosi recuperate. Con quest’ultima attività, salgono a 155 le persone arrestate, denunciate o segnalate nell’ambito di operazioni antidroga condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia durante tutto il 2017, mentre 1.014,5 sono i grammi di sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro unitamente a venticinque piante di cannabis.