Nei giorni scorsi, presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Isernia, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese, ed il Prefetto di Isernia, dr.ssa Cinzia Guercio, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di un progetto di collaborazione tra quest’Ufficio Territoriale del Governo e l’Università del Molise, ed in particolare con il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, con sede in Pesche (IS). La collaborazione sarà finalizzata, principalmente, ad implementare il percorso formativo degli studenti del corso di informatica, promuovendo l’apprendimento di competenze e tecniche sul campo tramite la previsione di attività pratica in Prefettura.

Il testo dell’accordo quadro