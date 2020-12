Mentre nel contado di Molise, il governatore Toma e il commissario alla sanità Giustini si fanno la guerra a colpi di dichiarazioni sprezzanti, a Prato (Toscana), è operativo in tempi record il primo ospedale Covid dedicato completamente ai pazienti contagiati dal Virus.

Parliamo di “un nosocomio di emergenza che potrà ospitare degenze di malati affetti dal Covid per dare ossigeno e evitare così una ulteriore pressione sugli ospedali toscani. Due piani per 190 posti complessivi su una superficie di 1.700 metri quadrati per un costo di 5 milioni di euro. Inaugurato in tempi record: un mese“. Come riporta il sito toscanamedianews.it.

Nella regione che non esiste non abbiamo un centro Covid, l’hub regionale del ‘Cardarelli’ è ancora lontano dall’entrare in funzione, i due ospedali da campo, se tutto va secondo secondo i piani, dovrebbero arrivare in primavera.

A distanza di 10 mesi, da inizio pandemia, il quadro che emerge è a dir poco sconfortante. Auguriamoci solo di non dover fare i conti con una terza onda Covid e che, l’influenza in arrivo, non ci crei ulteriori problemi per quanto concerne le ospedalizzazioni.