PARROCCHIA S. CATERINA V. E M. PRESEPIO VIVENTE 6 GENNAIO 2023 ORE 18.30 PIAZZA GUGLIEMO PEPE, davanti la Chiesa di Santa Caterina

“Le nostre famiglie verso la Luce”. Questo il tema del “Presepio Vivente” che la Parrocchia S. Caterina di Pozzilli realizza nel pomeriggio del 6 gennaio 2023 alle 18.30. Un presepio “originale” che tutti i ragazzi dell’anno catechistico 2022-2023 propongono direttamente alla popolazione.

Con l’aiuto delle catechiste i ragazzi e le ragazze del Catechismo intendono rendere visibile la Parola di Dio che presenta il Mistero del Verbo Incarnato. Tutte le classi del catechismo, dalla III elementare alla III media, si sono organizzate e preparate per svolgere diversi ruoli da protagonisti nel presepio vivente. Essi si muoveranno all’interno di una coreografia, guidata dal Diacono della parrocchia Emilio Giuseppe Cioffi. L’avvenimento sarà accompagnato da alcune voci fuori campo, insieme ad adeguate musiche.

Per la parrocchia e il paese di Pozzilli questa iniziativa è una novità! Le catechiste, con la guida del Parroco P. Giuseppe Cellucci OMI e del Diacono, non hanno esitato ad incentivare, con entusiasmo, l’iniziativa. Tutti i fedeli sono invitati a recarsi in piazza Guglielmo Pepe a Pozzilli, il 6 gennaio alle 18.30, per assistere alla rappresentazione del Presepio e poter vivere una serata speciale, fatta di luce ed emozioni.