di Tonino Atella

Qualche perplessità cresce giorno dopo giorno spontanea a quanti, residenti in zona, transitano quotidianamente dinanzi all’ampia area di sosta e parcheggio creata decenni addietro lungo la strada, pensiamo comunale, che dalla borgata Triverno porta alla frazione collinare S. Maria Oliveto di Pozzilli e col tempo divenuta piazza di sosta di decine di mezzi su gomma per la raccolta dei rifiuti domestici. Perplessità espresse dagli stessi abitanti del posto : “Questa spaziosa area di sosta/parcheggio -affermano gl’interessati- era stata creata, abbiamo motivo di ritenere, perché con le loro auto vi sostassero per il tempo necessario quanti lavoravano e lavorano ancora oggi nelle industrie del territorio, oppure chi doveva recarsi per lavoro nei campi o ancora per altra necessità. Oggi però, vista la situazione, accade tutt’altro. L’ampio ed accogliente piazzale di diverse centinaia di mq. è continuativamente occupato dai mezzi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani di diversi Comuni della zona. Trattasi di mezzi di una specifica ditta del settore. Una volta terminato il turno di lavoro, i mezzi sia pesanti che leggeri vengono lasciati in sosta a decine sul tale piazzale, unitamente ad altre strutture sempre per raccolta e smaltimento dei rifiuti, che conseguentemente risulta ormai di continuo occupato dai mezzi in questione”. Quindi l’amara considerazione degli stessi interlocutori : “Del resto -si aggiunge- sarebbe impensabile parcheggiare a ridosso di tanti mezzi per raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici !”. Ancora chi passa ed osserva : “E’ tutto in regola ? E i cattivi odori che ne provengono ? Si è sicuri che non c’è alternativa, cioè che non c’è altro sito per parcheggiare altrove tanti mezzi per la raccolta dei rifiuti ?”. Indubbiamente sono domande sostanziali da parte degli abitanti del territorio. Saremo ben lieti di ospitare le eventuali risposte esplicative al riguardo.