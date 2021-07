di Tonino Atella

Si voleva l’impatto visivo, cioè che tutti leggessero rimanendo “colpiti” ? Obiettivo centrato in pieno ! Ed infatti non sono passati giorni che la cosa è arrivata ai media che a ragione ne scrivono, data la sua particolarità, diremmo l’assoluta unicità. “Ma di grazia di cosa trattasi di tanto inusuale da colpire l’opinione pubblica e meritare l’attenzione dei media?”, si starà chiedendo chi legge tutto preso dalla curiosità della storia sin qui enigmatica.

No, assolutamente niente di misterioso, anzi l’esatto contrario giusta la finalità di chi ha concepito la realizzazione. Ci si riferisce alla scritta su struttura -pensiamo- metallica installata sopra l’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Pozzilli (a meno che il citato servizio municipale non sia stato trasferito altrove) lungo il rettilineo che porta all’ingresso sud dell’abitato, scritta che testualmente recita “ Pozzilli, Paese della Salute e della Ricerca”. E in alto a svettare simboli evidentemente della ricerca scientifica a confermare la scritta stessa. Finalità, ammesso che siano quelle d’acchito immaginate ossia “colpire” chi legge, centrate in pieno ! Scritta e simboli ben visibili anche da lontano ebelli grandi col chiaro intento di catturare occhi, vista, attenzione e pensiero di chi passa su gomma e legge, lasciando riflettere sulle positività in loco in materia di salute e ricerca scientifica. Lapalissiano, sin troppo ovvio e scontato, il riferimento all’Istituto Neuromed di Via Atinense ed al Parco Tecnologico di Località Camerelle, dove appunto si studia, si cura e si ricerca per garantire la salute umana. Tutto ampiamente positivo, ci mancherebbe, quanto ruota e si riferisce all’Istituto Scientifico approdato a Pozzilli dopo essere nato decenni addietro a Venafro seppure con altra denominazione e finalità, ma -se è consentito- resta la stranezza, la particolarità dell’ubicazione di scritta e simboli, appunto l’ assoluta unicità della localizzazione. Scritta e simboli inneggianti a salute e ricerca che avvengono in paese sono stati piazzati infatti giusto sopra l’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Pozzilli, sempre che tale servizio di pubblica utilità sia sempre in loco, sito che generalmente altrove induce a tutt’altro e che di conseguenz​a nel caso di Pozzilli lascia un attimo interdetti a pensare ! “Vuoi vedere che la scelta è stata voluta di proposito per “colpire” visivamente chi passa, perché la cosa resti impressa nella mente ?”, ha osservato più di qualcuno stranito da quanto visto. Non lo si esclude affatto, così come a lume di naso non si esclude che si sarebbero potuti collocare altrove scritta e simboli, dal momento che “parlano” di salute umana e ricerca scientifica. Dalla vicenda cosa ricavare ? Null’altro se non che … il mondo è bello perché è vario, con menti che fanno e disfano come pare ed aggrada!