Pozzilli, ridente Comune del Molise dell’ovest in progressivo sviluppo socio/economico. Tanti forestieri lo raggiungono quotidianamente per esigenze personali. Da uno di costoro pervengono osservazioni sull’attualità del predetto centro. “Lungo via Maiella arrivando da Venafro -afferma un attento osservatore- e poco prima dell’abitato di Pozzilli c’è all’altezza di un bivio sulla destra un insieme di segnaletica stradale che disorienta alquanto. In effetti accanto ad un segnale di lavori in corso, “si leggono” in rapida sequenza e senza soluzione di continuità due segnali di direzione obbligatoria e giusto al centro degli stessi un segnale di divieto d’accesso, che così esposti ”cozzano” tra di loro ! Cioè il datato divieto d’accesso in loco e in contemporanea due segnaletiche di direzioni obbligatorie che invitano ad accedere sulla stessa strada “in barba” al divieto d’accesso, come mostrano le foto allegate personalmente scattate ! Ne derivano disorientamento ed imbarazzo da parte di chi procede su gomma.

Si deve andare o no sulla destra ? Questa la domanda che si pone l’automobilista in transito, soprattutto il forestiero”. Cosa suggerisce? “L’inconveniente è scaturito, penso, dai lavori in corso su piazza Aldo Moro e dalla ravvisata necessità di deviare il traffico proveniente da Via Maiella per evitare problemi alla circolazione sulla predetta piazza Moro, apponendo appunto i due segnali di direzione obbligatoria uno accanto all’altro perché ci si immetta precedentemente sulla destra, evitando di accedere su piazza Moro. Al bivio lungo Via Maiella c’é però anche il precedente segnale di divieto d’accesso, che d’acchito “dice” l’esatto contrario rispetto alle due nuove direzioni obbligatorie per cui appare opportuno rimediare per evitare disorientamenti e problemi. La soluzione, suggerisco, è di coprire o rimuovere la segnaletica al momento non opportuna e che confonde”. Dalla segnaletica stradale alle simpatiche bandiere nazionali private, sempre a Pozzilli. Sulla citata piazza Aldo Moro si affaccia un’ampia palazzina i cui proprietari, già in cronaca in passato per altra suggestiva manifestazione analoga di vessilli al vento, hanno ritenuto di esporre decine e decine di bandiere nazionali delle squadre dei diversi continenti che stanno dando vita ai Mondiali di Calcio in Qatar, inneggiando praticamente a tutte le squadre partecipanti. Un suggestivo sventolio di vessilli multicolori : dalla Francia all’Inghilterra, dal Marocco alla Danimarca, dall’Argentina al Costa Rica, dal Senegal all’Arabia Saudita, dal Brasile alla Croazia, dalla Svizzera alla Germania, dall’Inghilterra al Galles, dal Ghana a tutte le altre nazioni, Italia esclusa purtroppo per nostri demeriti calcistici … (!!!), che stanno dando vita all’avvincente Campionato Mondiale di Calcio nel Paese mediorientale dell’Asia. Un modo nuovo ed assolutamente simpatico per salutare dal Molise, esattamente da Pozzilli, tutti i campioni, le squadre e le nazioni impegnate in Qatar per la Coppa del Mondo 2022 di calcio ! Ed allora … che vinca il migliore, così da sventolare a Pozzilli la bandiera del vincitore!