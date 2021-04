Intorno alle ore 7 di questa mattina e all’altezza di Triverno, una frazione del Comune di Pozzilli, un uomo di 46 anni, alla guida della sua auto Citroen C3 è finito fuori strada. L’uomo, purtroppo, ha perso la vita molto probabilmente per un malore. Sul posto sono ora presenti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco in attesa dell’arrivo del Magistrato per la rimozione della salma.

Aggiornamento:

L’uomo, infermiere di Cassino, in servizio all’ospedale Veneziale di Isernia, dopo aver perso il controllo dell’auto, probabilmente per un colpo di sonno, si è schiantato contro il guardrail che entrando nell’abitacolo dell’automobile, non gli ha dato, purtroppo, scampo.