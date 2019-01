Tragedia del lavoro in un’azienda del nucleo industriale di Pozzilli. Un operaio è morto sul colpo, schiacciato da un muletto, mentre stava svolgendo il suo lavoro. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Questa è l’ennesima tragedia che chiede uno straordinario impegno delle istituzioni per garantire, rafforzando la prevenzione e i controlli, la sicurezza dei lavoratori.

Aggiornamenti

La vittima è un uomo di 46 anni originario della provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri. Ancora da stabilire con esattezza le cause che hanno portato alla tragica morte dell’operaio.