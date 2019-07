Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio, sulla SS 85 venafrana in territorio di Pozzilli.

Un Fiat Doblò con a bordo tre persone, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato provocando il ferimento degli occupanti. I tre sono stati trasportati al ‘Veneziale’ di Isernia dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme alla Polizia stradale. Presenti anche Vigili del Fuoco. Il traffico ha subito dei rallentamenti per permettere di effettuare i rilievi del caso e spostare il mezzo incidentato dalla carreggiata.