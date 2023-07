Oggi e domani Pozzilli celebra e festeggia Sant’Anna, la Patrona.

Ed eccoci al tradizionale appuntamento socio/popolare/religioso di Pozzilli dedicato alla Patrona Sant’Anna, celebrata quest’oggi e domani. L’evento prevede nel pomeriggio odierno la sfilata per le vie cittadine della Fanfara dei Bersaglieri Sanniti, quindi l’apertura dei festeggiamenti coi fuochi pirotecnici e la serata danzante con l’orchestra spettacolo Noemi Gigante/Barbie dell’Organetto. Domani invece, ricorrenza religiosa di Sant’Anna, al primo mattino apertura dei festeggiamenti con lancio di granate, a seguire giri bandistici per l’intera giornata col team musicale Symphonic Band di Baia e Latina, alle h 22.00 concerto di Rosario Miraggio e in chiusura i fuochi pirotecnici della Ditta Monfreda del Casertano. Per l’aspetto religioso oltre alla novena da segnalare i riti religiosi dei giorni di festa e la solenne processione con la venerata Statua di Sant’Anna, curati dal Parroco P. Giuseppe Cellucci e dai suoi collaboratori ambosessi.