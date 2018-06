Secondo i dati ISTAT le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. È il valore più alto registrato dall’ISTAT dall’inizio delle rilevazioni storiche. Secondo i dati ISTAT afferma, il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi, l’aumento della povertà assoluta colpisce soprattutto il Mezzogiorno d’Italia, dove vive in questa condizione una persona su dieci.

È ora, continua Giacomo Lombardi, che la politica tutta, aldilà delle mere appartenenze politiche, rifletta seriamente su questi dati a dir poco terrificanti, analizzando i tanti errori del passato, al fine di trovare le giuste soluzioni per rilanciare un Paese in perenne affanno. Ora che la campagna elettorale è conclusa, gli italiani e soprattutto le nuove generazioni, si aspettano dalla politica un cambio di passo tanto nella forma quanto nella sostanza.