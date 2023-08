BULLONI E VITI APPUNTITI SULLE STRADE DI VENAFRO ED HANNO LA MEGLIO SUGLI PNEUMATICI DELLE VETTURE

Nuovo problema per quanti viaggiano su gomma nell’abitato venafrano. Strade, piazze e traverse cittadine risultano infatti ricoperte di viti appuntite e bulloni di varie dimensioni che finiscono per conficcarsi negli pneumatici delle vetture, bucandoli. Ne consegue che sovente ci si ritrova con le ruote a terra e costretti a ricorrere ai gommisti per riparare o addirittura sostituire lo pneumatico forato. Tanto accade da tempo e sistematicamente nell’abitato urbano, e sia per viti e bulloni disseminati dappertutto e sia per il mal posizionamento dei tombini sulle strade, tombini di ghisa che finiscono a loro volta per forare pneumatici di vetture in transito, come accaduto di recente in via S. Ormisda. E il problema è che l’ente locale, forse per carenze finanziarie, non risarcisce i privati per i danni arrecati alle auto private. Alla luce adesso del rinvenimento di viti e bulloni su strade e piazze cittadine qualcosa si muoverà, cambiando in meglio ? Ossia sia sistemando meglio i tombini municipali, sia ripulendo meglio strade e piazze dell’abitato e sia risarcendo i privati dei danni subiti ?

T.A.