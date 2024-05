Ora sguardo e concentrazione verso la prossima sfida contro il Carpi

Nella corsa per il titolo di Serie D, il Campobasso ha ottenuto una vittoria fondamentale in trasferta contro la Pianese. La partita è stata intensa fin dalle prime battute, con i Lupi che hanno cercato di sbloccare il risultato al 13′ del secondo tempo. Match terminato così 0 a 1 per i molisani che corrono verso il titolo di Campione d’Italia. Ora concentrazione sulla prossima sfida contro il Carpi sul proprio terreno di gioco. Sarà un match cruciale che potrebbe influenzare il destino della squadra in lotta per lo scudetto.

Per i non addetti ai lavori, la Poule Scudetto, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, mette in palio il titolo di campione d’Italia dilettanti tra le nove squadre vincitrici dei rispettivi gironi di Serie D e promosse in Lega Pro. Un mini torneo che va regolarmente in scena al termine della stagione regolare, in concomitanza con i playoff e i playout.

