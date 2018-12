Potenziare la rete dell’emergenza, ma anche la medicina sul territorio; far fronte alla carenza di personale negli ospedali e nei pronto soccorso.

Sono questi alcuni dei temi che saranno trattati dal presidente dell’Ordine dei medici e chirurghi e degli odontoiatri di Isernia, Fernando Crudele, nella sua relazione introduttiva all’assemblea annuale dell’Omceo.

L’appuntamento è per sabato 15 dicembre 2018, a partire dalle ore 10:00, alla Palazzina Liberty di Venafro.

All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2019.

“Sarà l’occasione – afferma Crudele – per tracciare il bilancio della nostra attività a un anno dall’insediamento del nuovo consiglio direttivo. Ma l’incontro in programma a Venafro, che tra l’altro rappresenta un’apertura dell’Ordine verso il territorio, offre anche l’opportunità per riflettere sulle problematiche della sanità nella nostra provincia.

I recenti episodi di cronaca dimostrano che la rete dell’emergenza deve essere necessariamente potenziata. Ma anche la medicina sul territorio va rafforzata con interventi che vadano oltre le parole di crircostanza. Per evitare gli intasamenti al pronto soccorso questa è la strada maestra da percorrere.

In ogni caso è fondamentale rinforzare gli organici, a ogni livello: il problema della carenza di personale si avverte in tutti i settori del sistema sanitario. Dal 118 agli ospedali. Su questi temi – conclude Crudele – siamo pronti a collaborare con i vertici della Asrem e i nuovi commissari”.

Durante la cerimonia saranno anche consegnati dei riconoscimenti ai medici che hanno raggiunto i 40 e i 50 anni di attività professionale. Una targa sarà consegnata anche ai nuovi iscritti all’Ordine dei medici di Isernia.

Di seguito l’elenco dei premiati:

MEDICI LAUREATI NEL 1968

De Vita Gelsomino

D’Onofrio Elisa

MEDICI LAUREATI NEL 1978

Bontempo Maria Giuseppina

Bucci Luigi

Castrillo Annunziata

Curtopasso Francesco

Di Cerbo Silvana

Di Cristinzi Iva

Di Iorio Pasquale

Di Nucci Giovanni Amedeo

Di Palma Maria Luigia

Di Pilla Rita

D’Uva Fiorenzo

Fabrizio Giulio

Iacovetta Fausto

Iallonardi Manfredo

Majorana Paolo

Marconi Sergio

Mazza Vanda

Pulcini Nicola

Rufo Lucio

Santilli Raimondo.

MEDICI ISCRITTI DAL 01/01/2018 AL 21/11/2018

Cammisa Luca

Cecola Carmine

Di Biase Donato

Di Cristinzi Maria

Di Luca Emanuela

Di Pilla Andrea

Friello Ludovica

Giancola Noemi

Lombardi Lina

Manocchio Simone

Milano Chiara

Morgantini Amalia

Rossi Alessio

Tommasone Sandro

Viccione Vittorio

Sanità Alessia

Marinelli Alessandro