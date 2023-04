Quando tanto e quando niente !

La vicenda degli oleandri lungo la statale 85 Venafrana che coprivano la visuale della Basilica di San Nicandro a Venafro, prima della loro radicale ed eccessiva potatura non condivisa da tanti

“A Venafro o tutto o niente ! Le pare bella la radicale ed eccessiva potatura degli oleandri lungo la Statale 85 Venafrana che effettivamente, cresciuti a dismisura in altezza e larghezza, coprivano quasi del tutto la visuale della Basilica di San Nicandro a Venafro, importante e frequentatissimo luogo di culto cittadino data la presenza nella sottostante cripta del sarcofago coi resti mortali del Patrono cittadino e nell’attiguo Convento Francescano la celletta che nel 1911 ospitò il giovane 24enne Fr. Pio da Pietrelcina ? La potatura di tali oleandri effettivamente occorreva da anni e da tempo veniva richiesta da molti, ma a parere mio personale e di tant’altri è stata fatta in maniera eccessiva, addirittura radicale ! Oleandri tagliati di netto alla base, impoverendo del bel verde preesistente il piazzale della Basilica ! Certo, tali oleandri torneranno a crescere, ma occorrerà del tempo ! Sarebbe stata senz’altro preferibile una potatura meno radicale e meno eccessiva, lasciando rami, foglie e fiori degli oleandri in questione ad un’altezza ragionevole, diciamo di un metro, così da continuare ad impreziosire con la bella natura vegetale l’intera area religiosa. Ed invece taglio netto, purtroppo ! Tipico di Venafro : quando tanto e quando niente!”. Lo sfogo, peraltro plausibile, è di un venafrano a nome di tant’altri una volta vista la radicale potatura degli oleandri dinanzi alla Basilica di San Nicandro. Si, oggi il luogo di culto in questione si vede magnificamente e meglio arrivando a piedi o su gomma dalla Statale 85 Venafrana, ma tanti venafrani avrebbero preferito continuare a godere anche dei bellissimi oleandri -potati però diversamente- che sin qui ornavano il sito religioso.