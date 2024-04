Era dal 2017 che a Isernia mancava il titolo, conquistato in passato da Carmine Cianfrani. Il vincitore rappresenterà il Molise alle competizioni nazionali

LARINO. Leonardo Del Riccio di Macchia d’Isernia è il nuovo campione regionale di potatura. Si è svolto oggi il consueto appuntamento con il campionato regionale di potatura dell’olivo a vaso policonico organizzato dall’Arsarp – Ufficio Olivicoltura di Larino.

Era dal 2017 che a Isernia mancava il titolo, vinto in passato da Carmine Cianfrani. Del Riccio rappresenterà il Molise alle competizioni nazionali, domenica prossima 20 aprile.

Il Campionato, finalizzato all’assegnazione del premio “L’arte del Potare Molisano”, che si è tenuto in un’unica giornata, presso l’Azienda Agricola “Adamo Radatti – oliveto Japoce” di Larino. La competizione annuale, giunta alla sua 18esima edizione, riservata agli operatori agricoli che abbiano conseguito almeno un attestato di partecipazione a corsi di potatura, che abbiano un qualsiasi titolo di studio ad indirizzo agronomico o che possano comprovare un’adeguata esperienza nel settore non inferiore a tre anni, si è svolta in una giornata soleggiata di primavera con un panorama meraviglioso di mare e montagna.

I 40 concorrenti, armati di svettatoi e seghetti su asta sono stati 53 provenienti da ogni parte della Regione Molise e il loro lavoro, svolto su 3 piante nel tempo massimo di 45 minuti (piante molto grandi), è stato valutato dalla giuria costituita dal Prof. Sebastiano Delfine dell’Università del Molise e coadiuvato dai campioni Italiani di potatura olivo a vaso policonico: Michele Ricci e Pardo Di Tommaso entrambi di Larino, supportati dai assistenti di campo (D’Uva Teresa e Travaglini Giacinto). Il Campionato Regionale, ideato dall’Ufficio Olivicoltura di Larino dell’Arsarp, si propone come un momento di confronto e di aggiornamento degli operatori residenti nella Regione Molise ma anche di formazione per gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino “San Pardo”, preventivamente selezionati dallo stesso Istituto, che hanno partecipato insieme ai potatori più esperti a testimonianza di una sinergia decennale tra i più importanti enti di formazione regionali del comparto olivicolo.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori presso l’agriturismo Belvedere di Larino a pochi passi del campo di gara. I primi 10 classificati sono: 1° Del Riccio Leonardo di Macchia d’Isernia 2º Del Ciotto Francesco di Termoli, 3° Ierbes Antonio di Montecilfone, 4º Vincelli Stefano di Larino, 5° Piunno Mario di Colletorto, 6° Vizzarri Alessandro di Larino, 7° D’Elia Andrea di Pietracatella, 8° Di Muccio Antonio di Guardialfiera, 9º Di Stasi Luca di Casacalenda, 10° Trivisonno Antonello di Larino. I premi sono stati offerti da ditte del settore (Agri Faiella, F.Ili Di Palma, F.Ili Di Cencio, Brico di Termoli, Vivaio Verde Molise, Pellenc). I primi 5 classificati più il migliore studente (Di Stasi Luca) rappresenteranno il Molise al Campionato Nazionale di Potatura dell’olivo che si terrà in Umbria, presso la Rocca di Casilina in provincia di Perugia il 20 aprile 2024.

“L’arte del potare molisano” rappresenta una delle più importanti attività messe in cantiere dall’Ufficio Arsarp di Larino. “Le nostre attività, sostiene Maurizio Corbo, responsabile dell’Ufficio, sono finalizzate a rendere l’olivicoltore un attore consapevole della filiera. Tutte le scelte, che l’olivicoltore molisano farà, saranno frutto di conoscenza e valutazione ponderata. Goccia d’oro, L’arte del potare Molisano, corsi di assaggio e corsi di potatura, hanno l’intenzione di fornire corretti strumenti di crescita ai nostri olivicoltori”.

redazione