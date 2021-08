di Tonino Atella

I venafrani chiedono che avvenga altrettanto con gli altissimi eucalipti di “Villa Maria”, i giardini pubblici di Corso Lucenteforte.

Uomini e mezzi del distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco al lavoro in mattinata alla Scuola Media Statale “Pilla” di Via Colonia Giulia a Venafro per potare e contenere in altezza gli enormi pini cresciuti nel corso degli anni nel giardino dell’istituto scolastico dell’obbligo. Un intervento certamente necessario per garantire la salute degli alberi ma principalmente l’incolumità di alunni, docenti, dirigente, collaboratori e personale amministrativo del “Pilla”, evitando che i pini stessi potessero abbattersi sugli abituali frequentatori del sito didattico. La potatura è stata eseguita opportunamente in estate alla vigilia dell’inizio del prossimo anno scolastico approfittando della ridotta frequentazione del complesso scolastico nel periodo, in modo da non arrecare problemi e pericoli di sorta ad alcuno. L’esecuzione di tali lavori, osservata dai tanti passanti lungo la Colonia Giulia, ha indotto comunque ad opportune considerazioni. “D’accordo con la potatura dei pini alla Media “Pilla” al fine di prevenire problemi e garantire sicurezza -hanno affermato in molti- ma altrettanto chiediamo che avvenga con gli altissimi eucalipti di “Villa Maria”, i giardini pubblici di Corso Lucenteforte. Lì ci sono alberi altissimi, appunto gli eucalipti che mai potati superano oggi i 10/15 metri di altezza. La loro potatura per contenerli in altezza si rende oltremodo necessaria trattandosi di alberi dal legno dolce che facilmente si piegano e vengono giù sotto l’incalzare di venti e piogge forti ed intensi autunnali. In effetti nel recente passato il fenomeno già si è verificato, diversi rami degli eucalipti di “Villa Maria” si sono spezzati per il forte vento precipitando al suolo e solo per fortuna non si sono avute conseguenze per le persone. Perciò la necessità d’intervenire su tali altissimi eucalipti, garantendo la salute di tutti”.