A colloquio con Pasquale, 34enne venafrano tuttofare, che vive consegnando pubblicità porta a porta ed eseguendo servizi di pubblica utilità per uomini e donne

Pasquale, giovane venafrano ultratrentenne, che non conosce mezzo su gomma per spostarsi, preferendo farlo a piedi per il suo particolarissimo ed insolito lavoro ideato da lui stesso di sana pianta, è soddisfatto di quanto fa dalla mattina alla sera di tutti i giorni e volentieri lo spiega. “Non ho mai aspirato né pensato ad un posto fisso, a lavorare per un’azienda, per un titolare e cose simili –attacca con un sorriso Pasquale, incontrato per strada mentre “lavorava” (occupazione della cui natura si dirà subito dopo)- e sono soddisfatto di quanto faccio tutti i giorni”. Vuoi spiegarlo per chi legge ? “Sono una sorta di tuttofare per tutti –spiega il giovane- eseguendo servizi di pubblica utilità per quanti ne hanno bisogno e me li chiedono”. Cioè ? “Consegno la pubblicità porta a porta ed eseguo compiti e mansioni per persone impossibilitate a muoversi”. Vuoi spiegare ulteriormente ? “L’anziano che non può uscire di casa, la donna avanti negli anni che non riesce a fare la spesa o altro si rivolgono al sottoscritto e risolvo seduta stante i loro problemi. Vado a fare la spesa, mi reco in un ufficio per una determinata incombenza, vado dal medico per una ricetta e mansioni simili”.

La gente apprezza la tua disponibilità ? “Molto e mi ricompensa volentieri. Con quanto la gente mi da liberamente, vivo e tiro avanti”. Soddisfatto della tua vita? “Si, non mi lamento. Sono libero, lavoro all’aperto e la gente continua a contattarmi perché io esegua una determinata mansione per conto loro”. Come hai cominciato ? “Per caso, partendo dalla distribuzione della pubblicità porta a porta per poi passare a tant’altro”. Non pensi ad un motorino, ad una bicicletta per spostarti nell’abitato venafrano? “Assolutamente no, anche perché sono abituato e mi piace andare a piedi. Pensi che è tanta l’abitudine che in una giornata faccio decine di chilometri, procedendo ad oltre 30/35 km/h !”. Dai … è esagerato ! “Se non crede, mi venga dietro !”. E via, a passo sostenutissimo per strade e piazze venafrane, ad affrontare e risolvere altra incombenza affidatagli ! E’ contento, si gira un attimo mentre si allontana e sorride convinto e soddisfatto della sua particolarissima scelta di vita. Come? Avete bisogno dei servizi sociali di Pasquale, ”venafrano tuttofare” ? Basta contattarlo al 346/0655647 e vi risolverà in un baleno ogni problema ! Non si trova lavoro ? Sarà, ma con la buona volontà -come fa il venafrano “Pasquale Tuttofare” tutti i giorni- si può rimediare !