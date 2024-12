di Redazione

Nuova tappa del Progetto Polis in Molise. È stato infatti appena esteso a 70 uffici postali di altrettanti comuni con popolazione sotto i 15mila abitanti il servizio di richiesta di certificati anagrafici e stato civile. Con le nuove attivazioni del servizio, da oggi salgono a 87 le sedi abilitate in tutta la regione. Nello specifico, 36 uffici postali sono stati abilitati in provincia di Campobasso (per un totale di 48 complessivi) e 34 in provincia di Isernia (per un totale di 39 complessivi). Il servizio è reso disponibile da ANPR, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Le tipologie dei certificati. In queste sedi, direttamente allo sportello, il cittadino può richiedere, per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica uno o più certificati tra il certificato anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), di stato civile, stato di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, unione civile e contratto di convivenza. Inoltre, in 14 uffici postali molisani sono attivi dei “totem” innovativi dai quali i cittadini, con l’utilizzo della carta d’identità elettronica o dello spid, possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse. Il servizio è disponibile a Baranello, Bonefro, Busso, Castelmauro, Colletorto, Colli a Volturno, Larino, Macchiagodena, Montagano, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato e Rotello. Gli altri servizi disponibili. In particolare, in 133 uffici postali molisani è possibile richiedere i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane. Negli stessi uffici postali è disponibile anche il servizio “Certificati INPS”, che prevede il rilascio a sportello dei certificati “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e “Obis-M” direttamente ai pensionati. L’implementazione e l’estensione di questi servizi rientra nell’ambito del più ampio progetto “Polis”, il progetto di Poste Italiane che accanto a importanti interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici postali punta a trasformare queste sedi nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti, a livello nazionale. Tra gli altri servizi previsti dal progetto Polis, c’è anche quello di richiesta di rilascio e rinnovo passaporto, che prossimamente sarà abilitato anche negli uffici postali molisani. In Molise, ad oggi, sono 56 gli uffici postali già ristrutturati e operativi secondo la tipologia del progetto Polis, mentre in altri 3 sono in corso i lavori di ristrutturazione.