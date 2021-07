DEDICATO AI PICCOLI COMUNI. REALIZZATI UN ANNULLO FILATELICO UNA CARTOLINA IN OCCASIONE DELL’OMAGGIO ALLA MADONNA IN RICORDO DELLA CAPPELLA DEL PEDICONE.

Roma, 23 luglio 2021 – Pozzilli è il primo Comune della provincia di Isernia scelto da Poste Italiane per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

L’occasione è rappresentata dall’evento che si svolgerà lunedì 26 luglio per rendere omaggio la “Madonna in ricordo della Cappella del Pedicone” e per la quale Filatelia ha realizzato un annullo speciale e una cartolina che saranno presentati dal Sindaco e da alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

Per tutti coloro che desiderano un ricordo della manifestazione, lo speciale timbro figurato e la cartolina saranno disponibili, dalle ore 17.30 alle ore 22.30, nello spazio temporaneo allestito in Piazza Pepe, a Pozzilli.

Il Sindaco ha espresso la propria soddisfazione dichiarando: “Ringrazio Poste Italiane per aver scelto Pozzilli come primo comune della provincia di Isernia a partecipare al progetto di Filatelia dedicato ai ‘Piccoli Comuni’. L’iniziativa di Poste Italiane è volta a rappresentare un evento in cui ci viene data la possibilità di presentare una cartolina di Pozzilli, realizzata in collaborazione con Poste Italiane e l’annullo filatelico. Da subito ho accettato con piacere la proposta di partecipazione al progetto ritenendo che sia un nuovo modo per far conoscere i nostri piccoli paesi, le nostre culture e le tradizioni. I cento anni dell’apparizione della ‘Maronna r gl’ percon’ rappresenterà un nuovo passo per Pozzilli per ricordare la storia, le tradizioni e soprattutto per impegnare amministrazione e cittadini a ridare lustro ai valori storici e religiosi del nostro paese. Mi auguro che ci siano in futuro altre possibilità di collaborazione con Poste Italiane.”

L’iniziativa Filatelica è parte integrante del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti, annunciato lo scorso anno dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.