di Redazione

Completa riorganizzazione degli spazi, maggiore confort ambientale, soluzioni per tutti i segmenti di clientela e grande attenzione alla sicurezza le principali novità che caratterizzano la nuova sede. Presente anche l’elemento “sostenibilità” con un impianto fotovoltaico a servizio dell’intero fabbisogno elettrico della sede che consentirà una diminuzione di 11 tonnellate annue di CO2 e un elevato risparmio di consumi

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Petacciato. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette; gli impianti di illuminazione a led, che oltre a essere funzionali al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, sono stati progettati per favorire comfort visivo in ogni parte dell’ufficio; gli impianti per la gestione del microclima interno, che permettono di ottimizzare il microclima interno estate/inverno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale; la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza; la realizzazione di una nuova sala consulenza, progettata in modo da consentire la necessaria privacy per la clientela e gestita con personale qualificato per tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane. Grande attenzione anche sul versante sicurezza, con dotazione di sistemi di protezione tecnologicamente evoluti. Tra questi, l’installazione di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso che consente di monitorare possibili intrusioni notturne nei locali e di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti; e di un sistema “roller cash”, ovvero particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti esclusivamente alla conclusione di un’operazione. Inoltre, sempre nell’ambito del Progetto Polis, presso la sede di Petacciato è stata completata l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico a servizio dell’intero fabbisogno elettrico dell’ufficio, composto da 36 moduli posizionati sul tetto della sede, in grado di generale una potenza complessiva di 16 KWp e che consentirà, una volta attivato, un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica di circa 11 tonnellate annue. Completato anche l’iter di richiesta di allaccio alla rete elettrica nazionale, l’impianto entrerà a tutti gli effetti in produzione non appena Poste Italiane riceverà dal gestore della rete il riscontro sull’avvenuta connessione e la relativa autorizzazione a procedere con l’attivazione. Quello di Petacciato è il ventiseiesimo ufficio postale molisano interessato dagli interventi del Progetto Polis. Tra questi, 18 sono già operativi, mentre in altri 8 sono in corso i lavori di ristrutturazione. Si ricorda che la sede è dotata di ATM Postamat, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.