Roma, 28 ottobre 2024 – Divulgare e diffondere la cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Con questi obiettivi Poste Italiane partecipa all’iniziativa “Il Mese dell’Educazione Finanziaria 2024”, la più grande manifestazione italiana sull’educazione finanziaria, giunta alla settima edizione, istituita e promossa dal Comitato Edufin, che si svolge dall’1 al 30 novembre.

Poste Italiane promuove attivamente l’educazione finanziaria come strumento cruciale per garantire che i cittadini siano in grado di gestire il proprio budget, proteggere il proprio patrimonio e pianificare il futuro e, nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria, ha avviato una serie di iniziative, online e in presenza.

“Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, tema centrale dell’edizione 2024, mette l’accento sull’importanza delle conoscenze finanziarie per poter compiere scelte consapevoli. Tre gli appuntamenti principali: la Settimana dell’educazione previdenziale, in programma dal 18 al 24 novembre; la Giornata dell’educazione assicurativa e la Giornata della Legalità Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza e patrocinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rivolta in particolare ai giovani delle scuole.

Fitto il calendario degli eventi proposti da Poste Italiane: il 13 novembre a Firenze è in programma il convegno, in presenza, “EDUFinTOUR” dedicato a “La gestione dell’economia personale e familiare”; il 19 e 21 novembre 4 webinar (2 per ciascuna giornata) dedicati a “La previdenza” con interprete LIS e sottotitoli; in concomitanza della “Giornata dell’educazione assicurativa” si terranno 2 webinar sulla tematica “La protezione” e nell’ambito della “Giornata della Legalità Finanziaria”, la sezione web di Educazione Finanziaria di Poste Italiane si arricchirà di una nuova collana di guide digitali e quiz dedicati ai giovanissimi (dai 6 ai 10 anni).

In un contesto di grande incertezza economica, caratterizzato da inflazione, instabilità geopolitica e mercati volatili, Poste Italiane punta dunque con decisione sull’educazione finanziaria, con l’obiettivo di informare i cittadini e aiutarli a compiere scelte più consapevoli. Sebbene gli italiani siano finanziariamente tra i più ricchi in Europa, con un patrimonio di circa 1.800 miliardi di euro detenuto in contanti e depositi, continuano a dimostrare una scarsa propensione all’investimento, con il rischio che l’inflazione eroda il valore reale della liquidità accumulata.

Oltre alla liquidità, anche il settore assicurativo e previdenziale presenta forti lacune: in Italia, i premi assicurativi non auto rappresentano solo l’1% del PIL, contro una media europea del 2,4%. Inoltre, meno del 6% delle abitazioni italiane è coperto da polizze contro rischi naturali, nonostante il 40% delle case sia situato in aree ad alta pericolosità sismica e quasi il 95% dei comuni sia soggetto a frane, alluvioni o erosione costiera. Solo il 26,7% degli italiani versa contributi ai fondi pensione, nonostante la crescente aspettativa di vita nel Paese. La mancanza di pianificazione pensionistica lascia inevitabilmente molti individui vulnerabili a una significativa riduzione del tenore di vita durante la vecchiaia.

