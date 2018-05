Poste Italiane intende inserire in azienda nuovi laureati per ricoprire il ruolo di Consulenti Finanziari e assicurativi. Sono partite quindi le nuove selezioni che coinvolgono gli uffici postali di tutta Italia, in vista di assunzioni di centinaia di apprendisti. Andiamo quindi a scoprire quali sono i profili ideali ricercati da Poste Italiane e come candidarsi.

Poste Italiane, come pubblicato all’interno del portale lavoro del gruppo, ha dato il via alle selezioni di laureati in discipline economiche da avviare all’attività di Consulente finanziario sui prodotti finanziari e assicurativi.

Requisiti

Le risorse, inserite presso gli uffici postali di numerose città italiane, verranno assunte con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi. Vediamo quindi quali sono i requisiti richiesti per accedere alle selezioni:

laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110;

Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110; ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation;

buona conoscenza della lingua inglese ;

; età non superiore a 29 anni o 35 anni se residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

spiccate doti commerciali, forte orientamento al cliente e dinamismo.

Sedi di lavoro

I consulenti finanziari selezioni verranno destinati agli uffici postali presenti nelle seguenti Regioni e Città:

Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola

– Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola Valle d’Aosta – Valle d’Aosta

Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Varese

Lombardia – Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza

– Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza Trentino Alto Adige – Bolzano, Trento

Veneto – Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo

Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone

Emilia Romagna – Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

– Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini Marche – Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo

Toscana – Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato

Umbria – Perugia, Terni

Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone

– Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno

Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti

Molise – Campobasso, Isernia

Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani

– Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani Basilicata – Potenza, Matera

Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia

Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa

– Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias

Candidatura

Per candidarsi alle opportunità di lavoro per Consulenti finanziari in Poste Italiane è possibile utilizzare la piattaforma online di e-recruiting del gruppo postale e collegarsi alla pagina dedicata, da qui è possibile selezionare l’annuncio di lavoro in oggetto e registrare il proprio cv sul database aziendale entro il termine del 24 maggio 2018.

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/lavoro-consulente-finanziario-assicurativo-poste-italiane#ixzz5Fq9bdG6B