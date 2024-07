di Redazione

Una struttura accogliente, sicura e moderna e operativa in via Municipio secondo il modello “Polis”.

Poste Italiane comunica la riapertura dell’ufficio postale di Gildone nella nuova sede in via Municipio, presso i locali della ex scuola. Il nuovo ufficio postale è stato realizzato secondo il modello “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. In particolare, direttamente allo sportello del nuovo ufficio postale di Gildone, così come in tutti i 133 uffici postali molisani interessati dal progetto Polis, è già possibile richiedere i primi tre certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. In linea con le peculiarità del progetto “Polis”, sono stati previsti anche una serie di interventi per rendere gli uffici postali sempre più moderni, accoglienti e confortevoli. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza. Nell’ambito degli interventi, si inserisce anche l’installazione di un ATM Postamat di nuova generazione, caratterizzato da moderni dispositivi di sicurezza come il sistema di macchiatura delle banconote e l’anti-skimming, che impedisce la clonazione delle carte di credito. Lo sportello automatico sarà operativo per il prelievo di denaro contante e tutte le operazioni disponibili a partire dai prossimi giorni, non appena terminati gli interventi tecnici per completare i collegamenti telematici. Grande attenzione anche per la sicurezza: l’ufficio postale di Gildone, infatti, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Napoli, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello. L’ufficio postale di Gildone è dotato di uno sportello polifunzionale abilitato a tutti i servizi postali e finanziari ed è disponibile secondo il conseuto orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45.