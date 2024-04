di T.A.

A BREVE IL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DELL’UFFICIO POSTALE DI VENAFRO IN UN PREFABBRICATO A RIDOSSO DEL LAVATOIO COMUNALE

Per eseguire lavori alla sede di Piazza D’Acquisto, momentaneo spostamento di sportelli, impiegati ed uffici postali di Venafro sul piazzale antistante il lavatoio comunale. Un prefabbricato ad hoc -come da foto- già è stato sistemato sulla piazza, per cui a breve ci dovrebbe essere il trasferimento di uffici, sportelli, dirigente, impiegati e postini di Poste Italiane. Con l’intervento sulla storica sede delle Poste in piazza D’Acquisto si stima di migliorare l’intero servizio postale in città, così da soddisfare ulteriormente la vasta utenza venafrana. Ad adeguamento ed ammodernamento eseguiti, uffici e lavoratori di Poste Italiane torneranno nella storica sede di Piazza D’Acquisto.