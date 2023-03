La sede era stata dichiarata inagibile a seguito di un incendio

Una struttura più accogliente, più sicura e più moderna

Isernia, 22 marzo 2023 – Poste Italiane comunica che da oggi, mercoledì 22 marzo, l’ufficio postale di

San Pietro in Valle (nel comune di Frosolone) è nuovamente disponibile nella sua sede storica in via

Kennedy.

L’azienda ha infatti completato i lavori di ristrutturazione e l’iter propedeutico al rientro nei locali,

dichiarati inagibili a seguito degli ingenti danni provocati da un violento incendio che nel 2019 aveva reso

impraticabile l’intero edificio in cui è ubicato l’ufficio postale.

In questi anni Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi prima attraverso uno sportello dedicato

collocato nell’ufficio postale di Frosolone e poi, da giugno 2020, all’interno di un container posizionato in

piazza Jan Palach nella frazione di San Pietro in Valle.

La nuova sede è stata realizzata secondo il modello “lay out”, caratterizzato da assenza di barriere fra

operatore e cliente e innovativi sistemi di sicurezza. Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione

strutturale e funzionale degli interni, con il completo rifacimento di superfici e controsoffittature, servizi,

impianti e cablaggi. L’organizzazione degli spazi interni, dove sono stati installati moderni arredi,

garantisce una migliore accessibilità.

L’ufficio postale di San Pietro in Valle, più accogliente, più sicuro e più funzionale, è dotato di uno

sportello polifunzionale abilitato a tutti i servizi postali e finanziari ed è disponibile secondo il conseuto

orario: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45.