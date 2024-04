di Redazione

Ha riaperto al pubblico oggi, martedì 9 aprile, l’ufficio postale di Chiauci. Salgono a 30 gli uffici postali “Polis” già operativi in Molise, 8 in provincia di Isernia.

Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ambito degli interventi, si inserisce inoltre la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. Grande attenzione anche per la sicurezza: l’ufficio postale di Chiauci, infatti, è dotato di impianto di allarme collegato con la Security Room di Napoli, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine; inoltre, il sistema antirapina “roller cash” gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata consentendo di mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione a sportello. L’ufficio postale di Chiauci è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45. Quello di Chiauci è il trentaquattresimo ufficio postale molisano interessato dagli interventi del Progetto Polis, di cui 30 già operativi (8 in provincia di Isernia).