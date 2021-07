Garantiranno più sicurezza negli spostamenti e maggiore capacità di carico per i portalettere, per un servizio di recapito ancora più efficiente.

Campobasso, 2 luglio 2021 – Poste Italiane è sempre più “green” a Campobasso. Sono già in circolazione in città, infatti, 4 nuovi tricicli termici a basse emissioni per la consegna della corrispondenza e dei pacchi.

I nuovi tricicli sono dotati di motore basso emissivo 125cm3 Euro – 5 che consente una velocità massima di circa 74 km/h, per un’autonomia di circa 270 km, e di un vano di carico di 250 litri. La particolare conformazione a tre ruote ne aumenta la stabilità e la sicurezza per il conducente e permette l’installazione di uno speciale baule che aumenta la quantità di pacchi e lettere trasportabili, caratteristica ancora più importante visto il costante aumento, anche a Campobasso, dei pacchi da consegnare grazie allo sviluppo importante dell’e-commerce registrato a seguito del lockdown

L’adozione dei tricicli termici a basse emissioni conferma, anche a Campobasso, la volontà di Poste Italiane nel garantire una maggiore sostenibilità ambientale su tutto il territorio nazionale e nel permettere una sempre maggiore diffusione della propria flotta “green” in tutte le regioni italiane. Dal mese di febbraio è partita infatti in tutta Italia una nuova fornitura di mezzi “ecologici” per rendere sempre più vicina all’ambiente, agevole e sicura la consegna della corrispondenza. Il rinnovo della flotta aziendale è uno degli obiettivi di Poste Italiane che proseguirà per tutto il 2021, coinvolgendo numerose località su tutto il territorio molisano e nazionale.

Con i nuovi tricicli termici, la mobilità di Poste Italiane diventa ancora più sostenibile, in linea con l’ESG – Environmental Social and Governance, il piano d’azione in materia di sostenibilità ambientale e sociale che ha l’obiettivo di garantire la definizione degli indirizzi del Gruppo con ricadute positive per l’ambiente e per il territorio.

I 4 nuovi tricicli termici a disposizione del Centro di Distribuzione “San Giovanni” si aggiungono ad una flotta aziendale che si completa con altri 12 furgoni, 51 automezzi e 7 motomezzi.